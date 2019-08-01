美联储逾十年來首次降息 鲍威尔称为助掉队者

（早报讯）美国联邦储备局一如市场预期，宣布降息0.25个百分点，这是逾十年来的首度降息，显示经济不确定性升高，因而调降借贷成本以利成长。

美联储自金融危机以来首次降息，还暗示今年可能再次下调，以在全球经济增长放缓之际为美国史上持续最久的经济增长保驾护航。

彭博社报道，美联储决定将基准利率目标范围下调25个基点，至2%-2.25%，有两位官员投了反对票。这项决议符合大多数投资者和经济学家的预期，但仍然无法让美国总统特朗普满意。他曾于周二发推文称希望美联储“大幅降息”。

“考虑到全球形势发展对经济前景的影响以及低迷的通胀压力，委员会决定下调”利率，鲍威尔领导的联邦公开市场委员会结束为期两天的政策会议后发表声明称。声明指出，经济前景仍然面临“不确定性”。

声明写道：“委员会在思考联邦基金利率目标区间未来的路径，同时将继续监测后续信息对经济前景的影响，并将采取适当行动来维持经济扩张。”

堪萨斯城联储行长Esther George和波士顿联储行长Eric Rosengren对降息投了反对票。声明称，他们“在本次会议上倾向于维持联邦基金利率目标区间不变。”这是自鲍威尔于2018年2月出任美联储主席以来，首次有两位决策者反对政策决议。

在美联储周三宣布降息之后，主席鲍威尔提到需要帮助“掉队者”，这表明收入分配可能在美联储政策考量中扮演更重要的角色。

鲍威尔在华盛顿举行的新闻发布会上表示，在美国长达十年的经济复苏的后期阶段，工资一直在上涨，尤其是低薪工作，“这向我们强调了维持扩张的重要性，以便强大的就业市场能够覆盖更多掉队的人。”

他的评论反映了美国货币政策制定者越来越多地争论可以采取哪些措施来解决收入和财富方面的差距，这些差距数十年来无论经济扩张还是衰退周期都一直在扩大。