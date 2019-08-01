美第一资本银行遭女黑客攻击 泄逾亿用户数据

（早报讯）美国第七大商业银行“第一资本投资国际集团（Capital One）”称，一名黑客攻破了该公司的防火墙，使其1亿多用户的账号和信用卡申请信息受到影响。

中国通讯社引述美国有线电视新闻网（CNN）7月30日的报道说，名为佩吉·汤普森（Paige Thompson）的黑客7月29日被捕。她受到“电脑欺诈和滥用”一项罪名指控。如果罪名成立，汤普森面临最高五年监禁和25万美元（34.23万新元）罚款。

今年33岁的汤普森住在西雅图，曾在与第一资本合作的云托管公司担任软件工程师。法庭文件指出，她利用错误配置的网络应用防火墙而得以盗取用户数据。汤普森曾吹嘘自己“黑”入第一资本的经历，因而被联邦调查局（FBI）盯上。

依据美国华盛顿州联邦检察官办公室声明，第一资本确认数据泄露后向FBI报案。这些用户个人信息今年3月12日至7月17日期间遭窃。

据第一资本和美国司法部称，汤普森被指控攻破一个第一资本的服务器，幷盗取了14万个社会安全号码、100万个加拿大社保号码、8万个银行账户号码和未公布的人名、住址、信用分数、信用限制、余额及其他信息。司法部的一份刑事诉讼书指出，汤普森曾尝试在网上与其他人分享这些信息。

《卫报》援引FBI的指控指出，一个月前，有推特用户警告第一资本其数据有泄露风险，但第一资本回应说，他们不认为这些信息会被非法使用，但会继续调查此事。7月27日，有人给第一资本发邮件称在网络托管平台吉特哈（GitHub）发现了泄露的数据。第一资本7月29日发现系统在7月19日出现了可疑错误后便诉诸法律帮助。

第一资本总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩，截至6月30日的资产估值为3736亿美元。第一资本首席执行官费尔班克（Richard Fairbank）就此事件发表声明致歉。据第一资本说，信用卡帐号、登录凭证和99%的社会安全号码都没有被盗取。

资安顾问公司丹宁集团（Denim Group）负责人狄克森（John Dickson）指出：“最令人震惊的是，这是一起业余黑客攻击事件。”

据《卫报》消息，2017年，信用评估机构艾可飞（Equifax）同样也遭遇了信息泄露，涉及近一半美国人口的社会安全号码及其他敏感信息。上周，艾可飞与联邦和各州政府达成协议，同意支付7亿美元用于解决该事件带来的法律纠纷，其中包括4.25亿用户损失赔偿金。