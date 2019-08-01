英国为无协议脱欧增加21亿英镑拨款

（早报讯）英国政府再拨出21亿英镑（35.60亿新元）以备无协议脱欧所需，显示新任首相鲍里斯·约翰逊对于10月31日无论有没有协议都将脱离欧盟是认真的。

彭博社报道，英国财政部周三在一份电子邮件声明中说，这笔款项包括立即拿出11亿英镑现金以改善关键的边境和海关基础设施，并确保关键医疗用品供应。其余部分将在需要的时候提供给政府部门。

新资金使得本财政年度为无协议脱欧做准备的拨款达到42亿英镑，总金额则达到63亿英镑。

自从7月24日上任以来，约翰逊已经将最晚万圣节无论如何都将脱离欧盟作为他首相任期的核心纲领，引发英镑下跌，因为他暗示甚至可能不再与欧盟进行脱欧协议谈判。他没有表现出退缩的迹象，并已指示政府部门确保他们已准备好无协议脱欧。

英国财政部长贾维德（Sajid Javid）在声明中说：“如果我们得不到一笔好交易，我们将不得不无协议离开……我们必须加强规划，确保我们做好准备。”

英国前任财政部长菲利普·哈蒙德已经为此拨出42亿英镑，但强硬脱欧派人士还是经常指责他阻止政府充分准备无协议脱欧，因为他本身反对这一结果。

周三，主要反对党工党指责政府浪费资金，而自由民主党则称这些钱与财政部此前估计的英国经济损失相比只是“九牛一毛”。财政部曾估计，如果无协议脱欧，英国经济至少会损失900亿英镑。

“这是严重浪费纳税人的钱，所有这一切都是为了让鲍里斯·约翰逊实现完全可以避免的无协议脱欧，”工党的影子财政部长麦克唐纳（John McDonnell）在电子邮件声明中说。“这个政府本可以排除无协议脱欧，并将这些巨额资金用于我们的学校、医院和人民。”