情报：奥萨马之子哈姆扎已死亡

（早报讯） 美国官员说，美国认为，极端组织卡伊达（Al-Qaeda）前领导人奥萨马之子、本身也在组织内位居要职的哈姆扎（Hamza bin Laden）已经死亡。

台湾中央通讯社报道，这位要求不具名的美国官员并未说明更多细节，包括哈姆扎何时死亡，或在哪裡死亡。

美国全国广播公司新闻网（NBC News）率先披露美方这份评估，说三名官员确定此信息，总统特朗普就记者询问他是否掌握相关情资时，答道：“我不想评论此事。”

白宫也不愿评论近期是否会作任何宣布。

哈姆扎据信约30岁，2001年9月11日恐怖攻击事件之前都和奥萨马一起待在阿富汗，以美国为首的联军入侵阿富汗之后，哈姆扎则和奥萨马一起移居巴基斯坦。

2011年奥萨马在巴基斯坦巢穴内遭美国特种部队击毙，当时哈姆扎据信软禁在伊朗。在奥萨马的巴基斯坦巢穴起出的文件显示，他身边的人一直尝试要让哈姆扎和父亲团聚。

《纽约时报》的报道指出，美国参与了击毙哈姆扎的行动，据说美国过去两年都在执行相关行动。路透社目前无法证实细节。

但美国政府似乎是最近才作出哈姆扎已死的结论。国务院2月还曾提供100万美元（136.93万新元）赏金，给提供线报促成找到哈姆扎者，悬赏公告中把哈姆扎称为重要的卡伊达领袖。

卡伊达首脑萨瓦里（Ayman al-Zawahiri）2015年曾在录音讯息中介绍的哈姆扎，代表卡伊达组职的年轻人声音。分析家说，卡伊达领袖群年迈，难以鼓动世界各地受极端组织“伊斯兰国”激发的好战分子。