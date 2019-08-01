美国战斗机坠落死谷 七名在观景台的游客受伤

（早报讯） 一架美国海军战机坠毁于死谷国家公园，到这个峡谷观景平台欣赏军机低空飞越英姿的游客中，七个遭波及受伤。

台湾中央通讯社报道，目击者凯素（Aaron Cassell）说，坠机地点冒出滚滚黑烟。当时他在约16公里外的帕纳明特泉渡假村家族产业工作，率先向国家公园派遣人员通报有飞机坠毁。

加利福尼亚州中央山谷勒摩尔（Lemoore）海军航空站发言人波克（Lydia Bock）说，这架单座的F/A-18E超级大黄蜂（Super Hornet）战机是在7月31日执行例行训练任务时坠落，他们正在搜寻飞行员下落。

死谷国家公园（Death Valley National Park）发言人泰勒（Patrick Taylor）说，已经派出救护车前往卡洛雷之父观景平台（Father Crowley Overlook）附近的坠机地点。他说，初步报告说有七名公园游客受到轻伤。

KABC电视台引述游客说，战机坠毁爆炸后碎片飞溅，他们正在治疗身上的灼伤与割伤。受伤的旅客说，他们在拍壮丽的峡谷景观照片时，喷射机突然映入眼帘，撞进大峡谷陡壁。

这个俗称星际大战峡谷的观景平台位于洛杉矶以北约257公里，摄影师与航空迷常到那里欣赏喷射机飞越陡峭峡谷的英姿。