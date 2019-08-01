印度男孩下颌肿胀 因嘴里长了逾500颗“牙”

（早报讯）印度一名小男孩嘴里竟然长了逾500颗“牙”！医生费了约五个小时，才完成了“拔牙”手术。

《星洲日报》报道，这名7岁小男孩拉文德拉纳由于下颌肿胀，由父亲带往医院。医生经过扫描后发现，他嘴巴右下方竟然有数百个小块物体，于是决定为他动手术。结果，医生们从拉文的口里取出了526颗“细齿”，而这些不正常成长的齿状构造是包在一个肉瘤中。

手术由钦奈萨维达牙科学院医院的医生们进行。领导团队的森迪纳登医生说：“我们进行麻醉后割开了下颌，并发现里面有个囊。”他说，这个重约200克的囊里面有大大小小的幼齿。

另一位参与这项手术的拉马尼医生告诉《印度时报》：“这些牙有不同大小，介于0.1毫米至15毫米……即使最小块的也像牙齿一样有牙冠，牙根，还有珐琅质表层。”

小男孩拉文的父亲告诉媒体，拉文是在3岁时，下颌开始肿胀。不过他表示，儿子无法在医院“安静坐下”让医生检验，于是他们当时唯有回家，不再求医。

医生们并没有说明拉文嘴里长出的是哪一类型肿瘤，但表示他不需要进行下颌重建手术。此前在2014年曾有过一个类似病例。一名17岁入院者有232颗幼齿。医生指他是长了“复合性复质牙瘤”（compound composite odontoma）。