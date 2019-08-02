吉隆坡接三宗炸弹投报 警寻获简易爆炸装置

（早报讯）马来西亚警方昨晚（1日）接获三宗炸弹投报，并在其中一地点寻获一枚不完整的简易炸弹。

综合马国媒体报道，涉及三宗炸弹投报的地点，包括吉隆坡中环车站（KL Sentral）中央大厅、俄罗斯驻马大使馆及位于武吉白沙罗的某住家处。

一个推特用户在昨晚7时21分发布一则贴文，称吉隆坡市中环车站内有装著炸弹的红色行李箱，并指“很快结束”，引起关注。

相关帐号在不出一小时内，即再发布另一则贴文，称位于安邦路的俄罗斯驻马大使馆处，亦被放置另一枚炸弹，同时将随著首枚炸弹引爆后，随之爆炸。

吉隆坡总警长拿督斯里玛兹兰在今日凌晨发表文告指出，警方在接获吉隆坡中环车站职员投报后，即派遣拆弹小组及警犬队赶往现场进行搜索。

“警方并未在现场寻获任何可疑物品，因此相信是虚假消息。吉隆坡中环车站目前处于安全状态，列车及商店亦在晚间11时分别停驶及结束营业。”

他表示，警方将与大马通讯及多媒体委员会联手展开调查，找出推特帐号的用户。

另一方面，玛兹兰亦透露，警方在昨晚10时，接获民众投报，指在武吉白沙罗一带的住家发现疑似爆炸物体，于是派遣拆弹小组前往现场展开调查。

“民众在下午5时发现有关物件，惟在晚间甫向警方投报。经拆弹小组调查后，证实物件为不完整的简易爆炸装置，而警方目前仍在展开调查。”