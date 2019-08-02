联合国：全球仅40%婴儿获纯母乳喂养

（早报讯）联合国数据显示，全球仅40%的婴儿获得纯母乳喂养，中高收入国家纯母乳喂养率持续下降。

联合国儿童基金会表示，母乳喂养对于儿童和母亲来说有着广泛益处。然而，全球大多数母亲还未能从支持母乳喂养的政策中受益，比如带薪产假和哺乳休息时间。

儿基会表示，母乳喂养可以支持婴幼儿大脑健康发育、保护婴儿不受感染、减少肥胖和疾病风险、降低医疗成本，并保护哺乳母亲抵御卵巢癌和乳腺癌。

儿基会执行主任福尔表示，各国都认可母乳喂养带来的健康、社会和经济益处。然而，全球近60%的婴儿没有获得推荐进行的6个月的纯母乳喂养。

全球工作场所也拒绝为母亲提供这一非常需要的支持。全球需要更大的投资，在工作场所实施带薪育儿假、支持母乳喂养，以增加全球的母乳喂养率。

儿基会数据显示，全球仅有40%的婴儿获得纯母乳喂养：2018年，只有41%的婴儿在出生头六个月内获得了纯母乳喂养。

在中高收入国家，纯母乳喂养率从2012年的28.7%降低至2018年的23.9%，为全球最低。在全世界范围内，只有40%的拥有新生儿的女性在其工作场所享有最基本的产妇福利。

最近的研究发现，获得了六个月或更长产假的妇女，在婴儿出生头六个月保持母乳喂养的概率高出至少30%。

儿基会最新提出的“家庭友好”政策建议，为父母双方共提供至少六个月的带薪假期，其中有18周的带薪假期必须留给母亲。政府和企业应该争取为父母双方共提供至少9个月的带薪假期。