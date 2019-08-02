马教育部坚持华淡小增爪夷文书法课

（早报讯）马来西亚教育部计划在华文小学及淡米尔文小学推行爪夷文书法课，引起华社及民主行动党基层强烈反弹，但教育部今日（2日）宣布，将按照原定计划推行新课程。

教育部周五傍晚发表声明强调，爪夷文（Jawi）书法课程不会加重师生的负担。“教育部会按照原定计划，落实爪夷文书法课，并采取易懂的教学方式，确保不会造成师生的负担。教育部承诺，会营造一个能促进人们对国家遗产的理解，并掌握相关知识的马来西亚。”

声明说，教育部了解各界对爪夷文书法教学的不同看法，但重申此课程早在2014年就通过课纲修订，而且过程中涉及语言和教育专家。

教育部强调，爪夷文书法教学旨在推广马来文遗产和国家认同的价值，而学生学习爪夷文书法的重要性，在于其地位与马来文作为官方语言及和谐语言的地位相等。

《星洲日报》7月25日报道，国民型小学（华小及淡小）的第二阶段马来文科，将在明年开始增设爪夷文书法艺术单元，目的是栽培学生对爪夷文书法艺术的兴趣与鉴赏能力。

此消息引起华社及华教人士关注，教育部副部长张念群随后澄清，原定2020年推出的小四国语（马来语）课本共162页，而爪夷文书法艺术只占其中六页，属于六个单元中的小活动，且不会纳入考试与评估范围。

不过，此事仍引起华社及在野的华基政党马华不满，执政联盟希盟成员党民行党的13名州议员和大批基层也联署，呼吁民行党内阁部长反对此政策。