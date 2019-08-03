中国不再是美国最大贸易伙伴

美国政府周五（8月2日）公布的数据显示，6月美国贸易逆差小幅缩小，进出口双双下滑。由于美中贸易争端的持续，中国不再是美国最大的贸易伙伴。

据美国之音报道，美国商务部的数据显示，由于进口额降幅大于出口额，美国6月商品和服务贸易逆差下降0.3%，收窄至552亿美元（759.99亿新币），降幅小于分析师预计的546亿美元。

备受关注的美国对中国的商品贸易逆差在6月下降0.8%，至300亿美元，主要原因是从中国的进口下降0.7%，出口没有变化。

美国总统特朗普8月1日宣布将对额外3000亿美元的中国进口商品征收10%的关税。新一轮关税将包括一系列消费品，从电子产品、手机到服装不等。

美中关系全国委员会理事邓锦明（Nelson Dong）表示，若中国采取对应的反制措施，将进一步影响美国出口商。

邓锦明表示，“几乎可以肯定的是，中国采取的报复措施将切断美国供应商，尤其是农业领域的供应商，在中国重新夺回失去的市场的任何机会。”

由于贸易形势的不稳定，2019年上半年，美国从中国的进口同比下降12%，出口下降19%，反应出双边贸易的萎缩。同期，美国与中国的双边货物贸易总额为2710.4亿美元，自2005年来首次低于加拿大和墨西哥的贸易额。墨西哥现在是美国最大的贸易伙伴。

特朗普把减少贸易赤字作为一项主要优先任务。然而，关税争端以及全球经济增长放缓，导致美国对全球出口总额停滞不前，贸易逆差继续扩大。今年前六个月，美国贸易赤字同比上涨7.9%，至3163.3亿美元。

一些美国政府官员认为，中国对美国的出口大于美国对中国的出口，这一事实让他们在谈判中有了砝码。

但同时，来自中国的进口下降已经被来自其他国家的采购增长完全抵消。美国今年上半年的进口额较去年同期增长1.5%，至1.568万亿美元。美国从越南的进口飙升33%，从日本、韩国、墨西哥和欧洲的购买量也有所上升。