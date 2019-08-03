特朗普回应退出《中导条约》：新约应纳入中国

美国8月2日正式退出《中程导弹条约》。美国总统特朗普表示，将来任何遏制核武的条约都应包括中国及俄罗斯。

据BBC8月3日的报道，特朗普被问及美国退出《中导条约》后如何避免核军备竞赛时表示，新的核武条约应该由中国和俄罗斯共同签署。

他说，美国一直在和俄罗斯“谈论核协议，以便他们摆脱一些，我们摆脱一些”。

特朗普补充说，“我们当然必须在某个时候包括中国。”

他表示，已经向中俄两国谈过这个想法，他们都“非常非常兴奋”（very, very excited）。

特朗普说，这样的条约将是“对世界来说是一件好事”，并且他相信这将会发生。

《中导条约》是1987年12月8日由美国总统里根和前苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签署。条约禁止双方试验、生产和部署射程500至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹，但对海基和空基的巡航导弹和弹道导弹并没有做出限制。条约1991年5月得到全面执行。

2019年2月2日，美国称俄罗斯违约，暂停履行《中导条约》义务，启动退约程序。俄罗斯总统普京随即表示将采取对等回应，并在3月4日签署命令，俄罗斯正式暂停履行《中导条约》义务，直到美国停止违反条约或者条约失效为止。