特朗普：计划撤回驻阿富汗的“每一个美国人”

（早报讯）美国总统特朗普曾向其顾问表示，计划在11月大选期间撤回驻阿富汗的“每一个美国人”，包括驻阿士兵和使馆人员。

美国全国广播公司3日报道称，一名美国前国防部官员说，特朗普对美军在阿富汗打不赢的消息感到厌烦。“尽管他想将军队撤离阿富汗已不是什么新闻，但撤回驻阿使馆还是令人震惊的。”

报道称，特朗普对顾问们表示，他曾在2017年8月向阿富汗增兵一事妥协，如果他们现在还打不赢，那就应该把每一个美国人都撤回来，包括使馆工作人员。顾问们说服特朗普收回立即撤军的命令，并承诺将达成一个阿富汗和平协定，最终会减少驻阿士兵。

另据一名国会工作人员透露，在接下来的几个月中，美国政府将开始实行“适量”政策推动使馆减员至约半数，预计将于九月底完成。

去年12月，特朗普曾表示不仅要立即撤回美国在阿富汗的所有驻在部队，甚至要关闭位于阿富汗首都喀布尔的美国大使馆，理由是开销太大。

这则此前未曾公开报道过的消息令美国政府和军方官员感到震惊，他们急忙提出了缩减使馆人员规模的计划。但特朗普给出的撤馆的理由是，美军不再驻守后，使馆工作人员将陷入危险。

特朗普认为，美国是时候从阿富汗战争中脱身了，否则将像上个世纪80年代的前苏联一样被拖垮。

五角大楼发言人表示不作评论，只表示驻阿美军的规模是根据情况调整的。