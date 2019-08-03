曼谷商场爆炸 炸弹藏绒玩具

（早报讯）曼谷昨日（2日）发生多起小型炸弹爆炸，有商店电眼捕获一名穿着学生制服的嫌犯在爆炸发生12小时前，把炸弹暗藏在可爱的绒玩具内。

据法新社获得的电眼画面显示，该男子戴着软呢帽和面罩，在周四下午三点半左右进入暹罗广场（Siam Square）的一家商店。男子在商店徘徊一番后，在一个排满可爱玩具海豹和北极熊的架子上停下脚步，然后把其中一个玩具摆弄了几秒钟，然后把它放回架子。

另一段视频录像显示，该商店在星期五（2日）凌晨4点45分左右突然爆炸，炸弹相信是从较早前被摆弄的绒玩具引爆。爆炸所引发的大火和烟雾导致商店的洒水系统被启动。

警方证实有炸弹爆炸，所幸没有人在这起爆炸案受伤。

除了暹罗广场，曼谷查瓦塔区（Chaeng Wattana）的政府办公大楼前、钟那席站（Chong Nonsi）、大都会大厦（King Power Mahanakhon Building）、曼谷东部萱銮区（Suan Luang）拉玛9路（Rama IX road）昨日也出现小型爆炸。

《曼谷邮报》报道，一名安全机构消息人士透露，被逮捕的两名泰南男子声称，他们和八名同伙要在曼谷制造混乱，以报复政府在南部的军事行动。泰政府发言人否认嫌犯的说法，并称警方仍在调查。