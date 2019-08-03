蓬佩奥：希望日韩两国可缓和之间的对立

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥表示，希望日本与韩国能够缓和之间的对立，但却没有提出任何可改善日韩关系的具体方案。

共同社报道，日本外长河野太郎、美国国务卿蓬佩奥、韩国外长康京和2日下午在泰国首都曼谷举行三国外长会谈。

日本外交部表示，蓬佩奥表示“希望敦促日韩两国继续合作，向前迈进”，要求日韩缓和因日本加强对韩出口管制及原被征劳工问题而深化的对立。

日韩僵持不下的的情况令人担忧，均为盟友的美国对两国亦牵涉历史问题的纷争采取了避免现阶段正式介入的态度。

针对日本在内阁会议上决定修改政令以把韩国剔除出在安全保障出口管理上设置了优惠待遇的“白名单国家”一事，康京和在会谈中表达了强烈遗憾。

河野认为这是出于安全保障目的的正当措施，而有关原被征劳工问题，他主张称“韩国纠正违反国际法的状况是日韩间最大的问题”。

河野表示，蓬佩奥指“日韩都是美国的重要伙伴，希望两国进行沟通，努力解决问题”。康京则说，蓬佩奥表示，为了打开日韩关系的局面，“美国今后也希望发挥作用”。

康京和在会谈后向媒体表明看法称，对于日韩关系现状，“美国也非常担忧”。日本外交部则表示，“美国在会谈上未表示担忧”。

美方此前曾表示，要求日韩双方接受不采取新措施、花时间进行磋商的“搁置协定”调停方案。