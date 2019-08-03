马尔代夫前副总统阿迪布潜逃印度被捕

（早报讯）马尔代夫前副总统阿迪布试图乘坐拖船潜逃印度的途中被捕，被印度当局驱逐。

新华社报道，阿迪布1日乘船抵达印度南部港口杜蒂戈林，因在没有护照的情况下试图入境而被捕。他的护照此前已被马尔代夫政府没收。

杜蒂戈林警察部门一名匿名的高级官员表示，印度当局在印度和马尔代夫的海上边界将阿迪布和其他一同被捕的船员移交给了马尔代夫安全人员。

据了解，阿迪布此前涉嫌卷入刺杀马尔代夫前总统亚明的快艇爆炸案被捕，后被判刑。今年5月，法院撤销了对他的定罪，并将其释放。2016年6月，马尔代夫刑事法庭宣布阿迪布从事恐怖活动和滥用职权罪名成立，判处阿迪布15年有期徒刑。

此外，阿迪布还涉嫌贪污、滥用500万美元国家资金。阿迪布目前仍然在接受贪腐调查，将面临新的审判。

2015年9月28日，时任马尔代夫总统亚明从沙特阿拉伯朝觐归来，下飞机后乘坐快艇前往首都马累。快艇在即将靠近目的地码头时突发爆炸，总统夫人法蒂马特·易卜拉欣、一名保镖和一名总统助手受伤，亚明本人躲过一劫。

在美国、沙特、澳大利亚和斯里兰卡调查人员介入后，马尔代夫方面把袭击定性为蓄意为之，称其目的是要“置亚明于死地”。随后有传言称，当年33岁的阿迪布就是袭击幕后主使。