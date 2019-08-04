雪州可能出现执政危机

（早报讯）雪兰莪政府准备向州议会动议，允许非回教徒父母单方面让子女改信回教。民主行动党籍的雪州议长黄瑞林指动议违反联邦法院相关判决而拒绝签署有关动议，导致动议没有纳入议程。来自公正党的雪州大臣阿米鲁丁因此十分不满。民行党与公正党这次意见不合，很可能在希盟多年的雪州引发执政危机。

分析员认为，希盟前身民联2003年在雪州上台以来，好几次的执政危机都是由于公正党内部斗争。这次则是由于公正党与民行党政见不合，因此特别引起关注。

雪州政府内部消息向《东方日报》证实，雪州政府有意在本届州议会提呈修改18岁以下非回教徒改教法令动议。这项动议是由雪州回教理事会（MAIS）主推，目的是允许父母单方面为孩子改教。黄瑞林则认为这项动议抵触联邦法院在英迪拉争子案的标杆裁决。他与雪州大臣阿米鲁丁会面时就表明不会签署动议。

消息说：“在英迪拉争子案中，联邦法院裁订未成年孩子改教需要父母双方同意。雪州政府欲推动这项改教动议，明显抵触联邦法院的裁决。”

消息说，黄瑞林也担忧签署这项动议将侵蚀非回教徒权益，最终迟迟不肯签署这项动议。据了解，全国目前只有即雪州、沙巴及直辖区仍维持改教需父母双方同意的条例。其他州属都规定父亲或母亲都有权单方面让孩子成为回教徒。