公正党198区部支持安华

（早报讯）公正党主席安华与署理主席阿兹敏两派斗争未见平息，全国219个区部中的198个星期日发布联合声明，表明支持安华的领导及出任马来西亚第八任首相。

分析员认为，这是安华派系最新一次展示实力。值得关注的是，这次表明支持安华的区部占总数超过九成，许多去年党选时支持阿兹敏的区部，这次也联署支持安华。例如阿兹敏的大本营雪兰莪22个区部中有19个参与联署。

然而，大多数阿兹敏派系的区部主席都没有参与联署，这包括公正党副主席及房屋及地方政府部长祖莱达、雪兰莪州务大臣阿米鲁丁及高渊区国会议员曼梳等人。

参与联署的区部主席发言人诺阿敏星期日在记者会表示，没有参与联署的区部并非拒绝联署，而是没有回应是否参与联署。诺阿敏也是玻璃市公正党加央区国会议员

诺阿敏说：“我们想证明我们并未分裂，我们或许只是不同阵营。但现在很明确的是，超过九成区部领导层表明支持安华。”他强调，区部主席发表联合声明完全是自动自发，并非受到任何指示才这么做。他说，安华最有资格接替马哈迪出任首相。“（马哈迪交棒）这是肯定的，我们看到首相及安华的友好关系，以及两人在国内外多次重复的交棒言论。”