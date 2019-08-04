柔佛大臣向巴西古当民众道歉

（早报讯）柔佛州务大臣萨鲁丁就6月份巴西古当空气污染事件向当地民众道歉。柔佛环境局长旺阿都拉迪则承认当局尚未找出事发原因。

萨鲁丁星期日上午到巴西古当出席“空污事件市民大会”时公开道歉。“我承认在几个方面能做得更好，我谦卑地向巴西古当人民道歉，并承诺努力改善缺失。”

柔佛州环境局长旺阿都拉迪在会上承认，当局目前仍无法确认巴西古当空污事件的特定源头，因为不同气体在混合后会产生不同的化学反应。他表示：“空污事件没有明确的污染源，这是因为因为空气、风向及气压等因素互相影响，让空气中的化学物质吹散或混合，这让当局调查污染源头是面对挑战。”

他认为工业区是导致空气污染的因素之一。他说，目前除了加强监督与执法，当局也正在研究长期解决方案。他表示，巴西古当空污事件与金金河污染事件不同，因此当局的处理方式也不一样。

旺阿都拉迪说，柔佛环境局的只有110人，他们负责监督柔佛1万个污染源。“这还不包括监督位柔佛州沿岸及海上的污染清理工作、监督交通工具排放废气量等工作。”他表示，单在巴西古当就有2000个污染源，但当局只有八名执法人员负责监督巴西古当。他说，当局不能禁止巴西古当工业区工厂排放废料，只能透过法律限制工厂废气排放量。