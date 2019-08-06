近8年访朝韩国人将无法免签访美

（早报讯）韩国外交部表示，自2011年3月1日以来曾经访问或停留朝鲜的韩国人将无法免签入境美国。

韩联社报道，韩国外交部周二（6日）表示，美国政府通知，自当地时间8月5日起，限制上述人员通过旅行授权电子系统（ESTA）免签入境。ESTA制度允许加入免签证计划（VWP）的韩国等38国公民出于商旅目的在美免签停留90天。

根据新规，过去八年多曾前往开城工业区等朝鲜地区的人员，今后访美之前要在ESTA官网在线提交申请资料，并到美国大使馆进行英语面试。

2011年到2019年7月31日访问朝鲜的3.7万多名韩国人将无法免签访美，其中包括去年9月随韩国总统文在寅访问平壤的三星电子副会长李在镕、SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟、现代集团会长玄贞恩。

不过，因公访朝的公务员只要提交证明资料仍可免签访美，即使是因私访朝人员也并非被禁止入境，可以根据访美目的申请适当种类的签证。

美方表示，过去八年访问过伊朗、伊拉克、苏丹、叙利亚、利比亚、也门、索马里的人员也无法免签访美，依据国内法律采取的这一反恐措施同样适用于其余37个免签国家。

美国2008年将朝鲜移出支持恐怖主义国家名单后，于2017年11月重新将朝拉入支恐国家名单。