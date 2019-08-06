德国拟用人工智能打击儿童色情犯罪

（早报讯）德国北莱茵-威斯特法伦州（简称北威州）正与合作伙伴开展一项研究，探索使用人工智能技术打击网络儿童色情犯罪。

北威州是德国人口最多的联邦州。该州司法部长比森巴赫周一（5日）介绍，打击儿童色情犯罪需要对网上的大量数据进行筛查鉴别，仅北威州每年就有约2000太字节数据被疑涉及儿童色情，但一名调查人员要筛查这些数据“估计需要2000年”，相关追查行动也因人力有限进展缓慢。

为此，北威州司法部决定与美国微软公司、德国萨尔兰大学等机构合作开展研究，开发可在几毫秒内快速识别、分类儿童色情内容的人工智能系统。

研究人员说，国际上利用人工智能打击儿童色情犯罪时，主要聚焦再次发现和找到相似内容，而这项研究的创新之处在于，它的主要目的是发现新的儿童色情内容，尽快解救仍受危害的未成年人。该研究已在过去数月中使用动物图片等进行了算法测试，针对儿童色情信息的测试即将展开。

北威州司法部表示，希望新开发的人工智能系统识别准确率能够超过90%，并在明年投入实际应用。

新华社报道，按照德国法律，在追查儿童色情犯罪时，相关内容不可落入外部人员手中，这意味着以云计算为基础的人工智能系统无法投入使用，而这项研究提出了一个“变通”的解决方案，即将数据高度抽象化，再转换成人眼无法识别的微小图像，这样就可以“绕过”相关禁令，借助人工智能算法在云端处理数据。