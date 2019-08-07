报道：日本防卫预算将超5.3万亿日元 创历史新高

（早报讯）日本政府相关人士6日透露，防卫省已基本决定在2020年度预算概算要求中计入史上最高的逾5.3万亿日元(694亿新元)。预算将用于强化太空和网络空间等新领域、采购包括最尖端隐形战机F-35在内的美制防卫装备品等。

中国新闻社引述日本共同社的报道称，防卫费自2012年安倍政府第二次上台以来，已是连续七年增加。2019年度原始预算以5.2574万亿日元创出历史新高，被指有预算膨胀之虞。

概算要求中，陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”相关经费暂不包括设置过程中的土地平整费和海啸对策费。这是考虑到围绕在秋田、山口两县部署计划的防卫省调查接连出错。关于2030年代预计退役的航空自卫队F-2战机的后续机型，开发费也将暂不计入。

日本政府在去年底制定的《中期防卫力整备计划》中，设定2019年度起的五年防卫预算总额大致为27.47万亿日元。增长率从以往年平均0.8%提高至逾1%，较2014至2018年度中期防的约24.7万亿日元大幅增加逾2万亿日元。

分析称，关于成为增额主要原因之一的购入美制高额装备品，政府除推进改善接受美政府报价的“对外有偿军事援助(FMS)”制度外，还将努力通过统一采购削减成本等。