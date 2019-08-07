南部叛乱分子涉曼谷爆炸案 九名嫌犯被捕

（早报讯）泰国政府发言人宣布，又有七名涉及上周五在曼谷和暖武里府爆炸事件的嫌犯被捕，落网者增加至九个。

《曼谷邮报》7日引述政府发言人那鲁蒙说，据国家安全委员会报告，调查人员正在盘问所有嫌疑人，并每天向首相巴育提供有关调查进展的简报。

最早被捕的两名来自陶公府鲁索区的嫌疑人是于2日在春蓬府一个警察检查站的一辆府际公共汽车上落网。

另据中国新闻社引述泰国副首相兼国防部长巴逸6日的话说，日前发生在曼谷的连环爆炸案与南部叛乱分子有关联。泰当局已抓获九名嫌犯，安全部门和警方正展开严格盘查，看是否还有他人参与，并查出其作案动机。

当地时间8月2日，泰国曼谷共发生9起成功或试图引爆炸弹的事故，导致4人受伤。法新社此前报道称，不久前，泰国南部一名疑似叛乱分子被捕数小时后，被发现昏迷不醒，而这件事情使南部叛乱分子不满，才会引发炸弹袭击。

泰国首相巴育表示，需要展开进一步调查，希望国家安全部门配合警方的调查，公平对待涉案歹徒及家属与因爆炸而受伤的民众。巴育要求外交部在国外政府问询的前提下，予以认真说明。

泰国外交部长乃敦表示，曼谷爆炸事件的发生，正值泰国主办第52届东盟外交部长会议期间，目前并没有哪个国家特别问询过此事。

泰国观光与体育部长披帕指出，估计爆炸事件不会影响泰国的整体旅游发展情况，但观光与体育部将协调国家警总署、泰国旅游局、游客安全指挥与管制局等，安排人员分散到各旅游景区、各重要场所加强安全巡逻，为游客树立安全信心。

报道称，若游客不幸发生意外事故，可以拨打游客警察服务中心24小时热线1155求助。