萨默斯：给中国贴汇率操纵标签不合理

（早报讯）美国财政部前部长劳伦斯·萨默斯批评特朗普政府列中国列为汇率操纵国，并说美国干预外汇市场压低美元兑人民币之举恐损害美国的信誉。

萨默斯周二接受彭博电视采访时说，他不认为财政部会在没有美联储支持的情况下通过买入人民币来干预汇市，称此举会“背叛此财政部决策的异常质量”。

“有美联储支持，我们的货币信誉会受到极大的损害。没有美联储，就是根本无效的乱舞。对于本届政府，大家都学会了永远不要说永远，但要是进行汇率干预还是会让我诧异。”

以上就是这位哈佛大学教授对特朗普政府将中国列为汇率操纵国做出的回应。自美国2018年3月对中国商品加征关税以来，这两个国家就陷入贸易战，这也是唐纳德·特朗普总统“美国优先”政策的组成部分。美国已对约2500亿美元（3454.50亿新元）的中国进口产品加征25%的关税，特朗普还威胁要对其余3000亿美元商品征税。

萨默斯还说，这种做法毫无道理，有可能导致与世界第二大经济体发生的贸易战“失控”。他指出，中国一直在阻止人民币汇率下跌，而不是压低汇率。

萨默斯曾担任比尔·克林顿政府的财政部长，并在任内批准了美联储2000年支撑疲弱欧元的合作。他强调这一外汇干预与任何可能针对中国的行动完全不同。