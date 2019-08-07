苹果公司向部分用户推出苹果信用卡“Apple Card”

（早报讯）美国苹果公司在当地时间6日宣布，已发邮件邀请部分用户申请苹果信用卡“Apple Card”。苹果公司年初首次公布该信用卡时，这些用户对其表达了兴趣。

中国新闻社报道，苹果公司在3月25日的春季发布会上宣布，与高盛集团合作推出苹果信用卡，今夏率先在美国上线。6日通过邮件发送申请的用户将首先使用这种信用卡。《今日美国》报道称，如果用户的申请获得批准，用户可立即通过手机或手表上的苹果支付使用该卡。

美国消费者新闻与商业频道报道称，这种信用卡依托苹果手机用户创建，是一种数字信用卡，存储于持卡人苹果手机的钱包应用程序中，每一部手机对应一张数字信用卡。持卡人还可以选择申请实体钛卡。

路透社报道称，长期关注苹果公司的吉恩·蒙斯特认为，该卡的普及率可能在第一年很低，但到2023年可能会产生约14亿美元（19.35亿新元）的高利润收入。这将为苹果公司增加约1.8％的整体收益，并将扩大苹果的支付业务，到2023年，支付方面的总收入将达到53.8亿美元。

“创意策略”的分析师本·巴嘉林指出，苹果公司在2018财年的销售额为2665亿美元，与此相比，信用卡的收益远没有让苹果客户对其品牌产生忠诚度重要。

巴嘉林表示：“如果苹果信用卡能够成功，即使有更好的产品出现，这种信用卡也将成为又一项让用户在苹果生态系统中保持忠诚的产品。”