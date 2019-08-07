美国否认要求亚洲盟国部署中程导弹

（早报讯）在中国发出任何允许美国在其国土部署中程导弹的国家都将面临报复的警告后，美国国防部长马克·埃斯珀表明，美国并未要求亚洲盟国在其境内部署美国导弹。

彭博社报道，埃斯珀是在其亚太之行途中作出此番表述的。此行他在澳大利亚、日本和韩国作了停留，北京对此三国都发出了不要部署美国导弹的警告。中国外交部周一表示，绝不允许任何国家在中国“家门口滋事”，将会采取一切必要措施，坚定捍卫国家安全利益。上述三国都是美国的关键亚太盟友，中国也都是它们的最大贸易伙伴国。

根据美国国防部提供的讲话文稿，埃斯珀在赴日本途中表示：“关于在亚洲部署导弹这件事，我从未向任何人提过要求。那还是很久以后的事。还得再等几年时间，某些初步具备运作能力的导弹--弹道导弹也好，巡航导弹也好，或是其他什么类型导弹也好--才能真正加以部署。”

在上周正式退出美俄中导条约后，特朗普政府如今正在千方百计要对中国在该地区的导弹攻击能力加以制约。

周三在东京与日本防卫大臣岩屋毅举行会晤时，埃斯珀就中国对该地区构成的威胁发出了警示，同时指责中国寻求“全球公地军事化”、实施经济高压、窃取知识产权、大肆破坏环境。他说：“这种行为会破坏整个地区的稳定。”