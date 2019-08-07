乌总统吁普京向乌东民间武装施加影响

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京周三（7日）通电话，讨论乌东部顿巴斯地区问题。泽连斯基呼吁普京向乌东部民间武装施加影响。

泽连斯基说，他呼吁俄方对乌东部顿巴斯地区的民间武装施加积极影响，促使他们停止向乌政府军控制区射击。

泽连斯基表示希望尽快举行诺曼底四方（法国、德国、俄罗斯、乌克兰）领导人会晤，以推动顿巴斯问题和平解决。他与普京通话时也提到了人质交换问题。

克里姆林宫网站发表声明说，普京强调，要严格遵守7月21日开始实行的停火模式协议，严格遵守停火分界线。

声明说，乌军方今后应停止对顿巴斯地区居民点进行攻击，避免由此造成的平民伤亡。普京说，当前重要任务是落实明斯克协议，包括有关给予顿涅茨克和卢甘斯克地区特殊地位的条款。声明还说，双方表示愿就释放扣押人员展开工作。

新华社报道，2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

今年7月17日，欧安组织特别代表萨伊迪克宣布，乌克兰问题三方联络小组达成协议，决定从7月21日起在顿巴斯地区实行“收粮季停火”。然而，8月6日，顿巴斯地区民间武装向乌政府军控制的帕夫洛波尔地区进行射击，造成四名乌军士兵死亡，为地区局势企稳前景蒙上阴影。