巴国将克什问题提交安理会 下调印巴关系中断贸易

（早报讯）巴基斯坦政府周三（7日）宣布，将克什米尔问题提交联合国安全理事会，同时下调与印度的外交关系，并中断双边贸易。

巴基斯坦政府在声明中表示，总理伊姆兰汗指示武装部队继续保持警惕。

印度政府于8月5日宣布废除宪法第370条，取消给予克什米尔的特殊地位，引发巴基斯坦强烈不满。印巴两国都宣称对整个克什米尔地区拥有主权，屡次为此发生冲突。

印度宪法第370条款赋予印控克什米尔地区特殊地位，除国防、外交和通信等领域外，该地区享有高度自治。该条款被废止后，印度宪法将普遍适用于这一地区。