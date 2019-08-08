马教育部长：华淡小爪夷文书法照跑

（早报讯）马来西亚内阁决定，从明年起，继续在华文及淡米尔文小学四年级的国文（马来文）课中教导"爪夷文字书法艺术"(Seni Khat)，但教育部授权教师决定课堂上的教导方式。

星洲网报道，教育部长马智礼今天下午（8日）在教育部副部长张念群的陪同下召开新闻发布会宣布，内阁也决定，"爪夷文字书法艺术"单元的内容，从原有的６页减至3页。小四的国文课本共有164页。

他说，内阁也同意，"爪夷文字书法艺术"不会进行任何考试或测验。他强调，"爪夷文字书法艺术"（Khat）只是在华、淡小教导，并不包括国民小学（马来文小学），因为国民小学已经有相关课程。他说，内阁决定授权教师发挥创意，在个别的教室里决定落实方式。

询及学生是否可以选择不学习，他说，一切交由教师决定。

至于选择不教导的教师会否被采取行动，他说，政府不会强迫，而是会鼓励。“你要我们采取行动？不，我们不会强迫，而是鼓励。”

他表示，随着内阁作出这项决定，教育部希望任何有关介绍"爪夷文字书法艺术"的课题不会再错误地被挑起，以致引起民众的混淆。

针对东马拒绝把"爪夷文字书法艺术"纳入小学国文课本的问题，他回应：“沙巴和砂拉越还在马来西亚吧？”他说，根据联邦宪法，教育属于是联邦的事项，由联邦来执行。