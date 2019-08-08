马哈迪：受邀前来投资 “不能随意赶走莱纳斯”

（早报讯）马来西亚首相马哈迪认为，随着马来西亚邀请莱纳斯稀土厂前来进行投资后，马国不能因为一些人士拒绝接受专家的研究，就随意将莱纳斯“赶走”。

星洲网报道，马哈迪周四（8日）在日本福冈结束访问后对马国随团记者说，莱纳斯已经在马来西亚的业务上投资超过10亿令吉，开采被指具有放射性的物质的稀土。不过专家的研究报告已经表明，稀土的放射性废物“风险很低”，对健康无害。

尽管如此，马哈迪依旧认为，“极少的放射性废物”仍有办法进一步被降低。

“我们叫他们来（投资），然后赶走他们。人们就会觉得，这个国家已经做出承诺，一旦出现问题就赶走投资者……不能这么做。”

马哈迪坦言，外国投资者正在密切关注马国政府对莱纳斯采取的行动。“如果我们赶走莱纳斯，其余的（外国投资者）将不会来（马来西亚）。因为有些东西我们不喜欢……就让他（投资者）离开，谁（投资者）还想要来？他们要的是可靠。”

他表示，倘若莱纳斯稀土厂的废料是有害的放射性物质，那该工厂的600名本地员工势必首当其中受到影响。“专家提交了关于莱纳斯稀土厂的安全报告，却有人不愿意接受专家的报告。如果我们要求专家进行研究，但又拒绝承认有关报告，为什么还要找专家来进行研究？”

他强调，倘若马国关闭莱纳斯，不仅将失去投资者，也将导致当地的600名员工失去工作机会。“那里的600名员工是马来西亚人民，他们并不害怕，甚至还要求（莱纳斯）继续营运。”