雪州没换大臣、议长 希盟展现大团结

（早报讯）马来西亚雪兰莪州没换州务大臣，也没要换立法议员议长！雪州希盟依然展现大团结！

星洲网报道，雪州希盟四党今晚（周四）发表联合声明，雪州希盟并没有要撤换雪州大臣或议长，相反如今的雪州希盟更团结，一切以人民福祉为优先。

雪州大臣政治秘书兼丹绒士拔州议员柏汉代表指出，雪州希盟将继续给予雪州大臣兼雪州希盟主席阿米鲁丁全力支持，并有信心阿米鲁丁的领导下，雪州能迈向更好的成就及进步。

对此，他强调，雪州希盟强烈驳斥要撤换雪州大臣及议长的谣言。他形容这些流言蜚语具有不良政治动机，试图想要破坏雪州希盟的团结及和谐。

柏汉在雪州四党党领袖于雪州官邸开会后表示，今晚的会议是雪州希盟例常会议，主要是在探讨一些州政府政策，甚至是财政预算案及马来西亚第12计划。

询及今日会议上是否有谈及非回教徒教改案一事，柏汉直言并没有谈及此事，今天只是例常会议。

雪州议长黄瑞林再度澄清，非回教徒教改动议根本没有出现过在州议会的议程上，所以一切谣言都是无中生有。“这根本没有课题，今天主要讨论如何加强四党的合作关系，以便让雪州子民对希盟继续保持信任，并落实所有惠民政策和解决人民的困苦。”

同时，他也否认自行否决掉有关改教动议，并强调他作为议长，一切都按程序进行，确保州议会运作顺畅。