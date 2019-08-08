亚细安五国加强监测 对抗跨国烟霾污染

（早报讯）马来西亚与文莱、印度尼西亚、新加坡及泰国四个亚细安国家将持续加强监测和预防工作，减少本月至10月干旱及炎热天气期间的烟霾发生情况。

东方网报道，马来西亚能源、科学、科技、气候变化及环境部今日（8日）发文告表示，马来西亚与亚细安四国上周二在文莱举行的第21届亚细安跨国界烟霾污染次区域部长级指导委员会（MSC）会议上达成上述共识。

环境部说，五国也同意透过实施跨国烟霾行动计划，提高合作以有效地对抗跨国烟霾污染。“跨国烟霾污染次区域部长级指导委员会也同意透过涉及跨国解决烟霾计划、可持续性管理森林和泥炭地的国际合作项目，来加强区域协调。”

此外，环境部也说，跨国界烟霾污染次区域部长级指导委员会国家也已做好准备，当成员国发生大型林火而导致烟霾时，将提供设备和人力资源的技术援助。

“会议上也重申将实现亚细安协议有关跨国界烟霾污染的宗旨及原则，以便在2020年达到‘亚细安无烟霾’的目标、及在成员国之间继续展开技能及培训发展计划以解决跨境烟霾问题。”

环境部表示，五国也已经发表各国将会采取的行动，以解决火灾和烟霾的事件。

总的来说，大部分在跨国界烟霾污染次区域部长级指导委员会成员国发生的火灾都是因为亚细安南部炎热和干旱的天气造成发生林火和泥炭地火灾。