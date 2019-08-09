美国前FBI副局长起诉FBI和司法部

（早报讯）美国联邦调查局（FBI）前副局长麦卡比以他在去年被非法开除为由，起诉联邦调查局和司法部。

2018年3月，时任美国司法部长塞申斯以麦卡比向媒体泄露未经授权信息和误导调查人员为由，宣布开除即将领取退休金的麦卡比。麦卡比否认有关指控，并称自己是个“箭靶”，因为他是总统特朗普试图干预通俄门调查的关键证人。

彭博社报道，根据华盛顿联邦法院周四（8日）一份起诉状，麦卡比寻求法院裁定，他是以信誉良好的联邦调查局特工身份退休，完全有资格按照他的原有规划，领取他的退休金和医药福利。