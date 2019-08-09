联合国：土地退化会加剧气候变化

（早报讯）联合国警告说，土地退化会加剧气候变化，呼吁各国以可持续发展的方式利用土地。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在《气候变化与土地》报告中指出，农业、林业和其他利用土地方式所排放的温室气体，占人类排放温室气体总量的23%，而土地自然吸收二氧化碳的数量约相当于人类燃烧化石燃料和工业上排放二氧化碳数量的三分之一。

但是滥伐森林等人类活动使得一些地方土地荒漠化，气候变化也改变了一些地方的陆地生态系统，相关的土地退化可能增加大气中二氧化碳含量，从而加剧气候变化。

与土地退化相关的另一个重要议题是粮食安全。报告显示，自1961年以来，全球植物油和肉类的人均供应量增加了一倍以上。但这些食物的分配方式并不合理，全球约有20亿成年人超重或肥胖，同时有约8.2亿人营养不良，人类生产的粮食中又可能有高达30%被损失或浪费。因此，全球可以在保证粮食安全的前提下改善利用土地的方式。

报告呼吁各国改善土地利用方式，减少过度消费和浪费粮食，避免毁坏和焚烧森林，并采取综合措施减少与土地相关的温室气体排放。报告说，以可持续发展的方式利用土地，有助于人类应对气候变化及相关风险。

这份报告由来自50多个国家的研究人员共同撰写，于8月7日在联合国政府间气候变化专门委员会的会议上得到批准。

新华社报道，联合国政府间气候变化专门委员会是1988年由联合国环境规划署和世界气象组织共同建立的，其职责是提供关于气候变化及相关风险的科学评估报告，并提出适应和减缓气候变化的建议。