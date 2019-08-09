日本不准备参加美国主导的“护航联盟”

（早报讯）日本媒体周五（9日）报道，日本政府不准备参加美国主导的“护航联盟”，但计划采用单独派遣海上自卫队到距离伊朗数千公里的也门海域的方案。

新华社报道，日本政府周四晚表示，这个方案一方面可以避开紧邻伊朗的波斯湾，另一方面，日本海上自卫队的P-3C型反潜巡逻机目前已经在该海域活动，未来可以考虑直接“转用”，比较灵活方便。

关于此方案的背景，日本媒体称，日本需要维系与伊朗的友好关系，但“什么也不做肯定不行”，同时，也门海域也在“护航联盟”提出的范围内。日方将力求此方案能获得美伊两国的理解。

近来，美国在游说盟国加入维护海湾地区航行安全的“护航联盟”。分析人士认为，美国有意渲染“伊朗威胁”，进一步向伊朗施压。美国新国防部长埃斯珀日前造访日本，就“护航联盟”向日方做情况说明。日本国防部长岩屋毅对此表示，日方将全面研究原油稳定供应、日美同盟、日本与伊朗关系等要素，做出“综合判断”。

另据日媒消息，日本首相安倍晋三将在本月下旬出席七国集团峰会时与美国总统特朗普就此事进行磋商。最终方案还将视欧洲各国的行动方案而定。此外，日本现行法律法规能否支持海上自卫队的单独行动方案尚待讨论。