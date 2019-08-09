日本上皇后美智子患乳癌

（早报讯）日本宫内厅9日表示，日本上皇后美智子被诊断患上早期乳癌，将接受手术。

据报道，84岁的美智，是日本第125代天皇明仁的皇后。随着明仁在今年4月30日退位予儿子德仁，美智子成为上皇后。

美智子原名正田美智子，1934年10月出生于一个商人家庭。她在1959年嫁入皇室后，随着明仁在1989年成为天皇，她成为首位平民皇后。

美智子在1993年因面对宫内守旧派的压力和繁重的公务，一度患上失语症，情况至翌年才稍有改善。在2007年，美智子曾再因为积累成疾，被迫暂停执行公务。