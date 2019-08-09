印度喀拉拉暴雨酿洪灾 25人丧命

（早报讯）印度南部喀拉拉邦连日暴雨引发洪灾，目前已导致至少25人死亡，另有多人失踪。

《印度斯坦时报》报道，喀拉拉邦多地受灾，印度军队、国家灾害应急部队等组成的救援力量已在各地灾区开展救援行动。

喀拉拉邦首席部长维贾扬在社交媒体上表示，喀拉拉邦已设立315个救济营地，救助了两万多名受灾民众。

印度气象部门（IMD）预测，豪雨会持续到14日，使得灾情雪上加霜。喀拉拉邦首长维杰恩（Pinarayi Vijayan）已经指派军队及13个国家灾害应对部队（NDRF）协助撤离约2万2000名灾区居民到临时避难所。

当局已对灾情最为惨重的九个地区发布红色警戒，包括瓦亚纳德（Wayanad）、伊杜基（Idukki）、马兰普朗（Malappuram）及柯奇科德（Kozhikode）等地。

最严重的灾情发生在瓦亚纳德的麦帕帝，一次严重的山体滑坡，造成一间寺庙、一所清真寺、工人宿舍以及大约70间房屋坍塌，约有2000人受灾，目前还有数十人失踪，紧急搜救人员仍持续在当地进行搜索与救援的工作。

喀拉拉的柯钦国际机场（Cochin International Airport）跑道也被洪水淹没。当局宣布机场暂时关闭至8月10日的下午3点（新加坡时间5点半）。