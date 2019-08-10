联合国呼吁加大保护土著语言的力度

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯周五（9日）在纪念世界土著人民国际日致辞中，呼吁国际社会加大保护土著语言的力度，以确保这些语言所承载的文化传统能够传承下去。

新华社报道，1994年联合国大会通过决议，将每年8月9日定为世界土著人民国际日，今年的主题是“土著语言”。古特雷斯当天在书面致辞中说，全世界有6700种语言，其中大部分是土著语言，代表着5000种不同文化，而几乎一半土著语言正面临消失的危险。

古特雷斯说：“语言是交流的手段，与文化、历史和身份认同密不可分。一种语言的消失，则意味着全世界失去一种丰富的传统文化。”

第73届联合国大会主席埃斯皮诺萨当天通过一段视频讲话，赞扬土著人民是“千年知识体系的承载者”，古老而独特的语言则是知识体系的核心。但埃斯皮诺萨指，这些土著语言都很脆弱，许多“濒临灭绝”。她说：“不幸的是，一些语言已经永远失去了，也带走了这些民族的智慧。”

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德8月9日在纽约联合国总部举办的世界土著人民国际日纪念活动上说，土著人民受到“系统性的歧视和排斥，这对他们的生活方式、文化传统以及身份认可构成了威胁，必须加大努力，保护他们的权利”。

据统计，全球约3.7亿土著人生活在约90个国家，虽然土著人口不到全球人口的5%，却占世界最贫穷人口的15%。