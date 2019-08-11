马哈迪：目前当首相 责任重了三倍

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，他目前担任首相的责任，比他第一次任相重了三倍。

他指出，他在1981年出任首相时，国家的行政与经济处在井然有序的状态，并没有出现财政难题。但他去年再度任相时，国家行政已处在很多人涉及贪腐的“肮脏”状态。

他说：“我们需要偿还前朝的债务。事实上，假如这些钱被正当投资，我们现在就可以动用这些钱，可是钱已不见了。因此，我们被迫还债，由于原有资金已经不见，这成为了我们的重担。”

马新社报道，马哈迪在接受印度尼西亚电视台著名主持人娜扎希瓦（Najwa Shihab）访问时说：“（这次的责任）重大三倍，而且我的年纪大了，我也承诺会卸下职务，因此必须争取时间竭力工作。我可能有三年的时间，可能两年。与此同时，我得完成需八至十年才可完成的工作，我必须加快脚步。”

针对交棒给公正党主席安华，以及他如何看待安华治理国家的问题，马哈迪表示，安华有权力制定自己的政策，若有需要，他也乐意提出忠告及意见。

“他（安华）将成为首相，而首相可以制定本身的政策。如果受到咨询，我可以给予忠告、意见等等，不过，我不强迫别人问我。”

询及他对于印尼总统佐科的印象，马哈迪形容佐科是一位带来新思想的领导人。