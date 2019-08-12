高盛不再期望中美在2020大选前达成贸易协议

（早报讯）美国高盛集团表示，对中美贸易战导致经济衰退的担忧正在加剧，高盛不再期望中美两大经济体会在2020年美国总统大选前达成贸易协议。

美国之音报道，高盛星期天（11日）在发给客户的报告中说：“我们预计美国对价值3000亿美元（约4161亿新元）的中国进口商品征收关税的决定会如期生效。”

美国总统特朗普8月1日宣布，将从9月1日开始对价值3000亿美元的剩余中国进口产品征收10%关税。中国过后停止购买美国农产品。

美国在中国人民币对美元汇率破7之后还宣布中国是汇率操纵国，而中国否认操纵人民币以获取竞争利益。

中美两国长达一年的贸易争端主要围绕在关税、补贴、技术、知识产权和网络安全等问题展开。高盛说，由于贸易紧张局势的发展影响大于预期，它将第四季度美国经济增长预测下调20个基点至1.8%。

由高盛三位经济学家哈祖斯（Jan Hatzius）、菲利普斯（Alec Phillips）和麦瑞克（David Mericle）联合撰写的报告说：“总体而言，据我们估计，贸易战对经济增长的影响加大了。”

该报告还说，供应链中断导致的投入成本上升可能导致美国公司减少国内活动，这种“政策不确定性”也可能使美国公司降低资本支出。