马哈迪：董总反对爪夷文是种族主义行为

（早报讯）马来西亚华文及淡米尔文小学教爪夷文书法风波愈演愈烈。首相马哈迪不满马来西亚华校董事会联合会总会（董总）计划发动反对上述措施的签名运动，他指董总的做法是种族主义。分析员认为，董总的马国华教最高领导机构，马哈迪的说法将导致当地华社及华教工作者更不信任希盟政府，以及在希盟政府任职的民主行动党领导人。

马来西亚教育部原定明年开始在小学四年级国文课介绍爪夷文书法，但遭到以董教总为主的华族和印度族教育维权团体反对。董总上周末（10日）宣布将联合10个华团及淡米尔教育组织，在全国发动反对爪夷文书法的签名运动。

马哈迪周一在浮罗交怡的记者会受询时表示，这项政策是国阵政府2012年通过的，他质疑董总当时为何没有投诉。“（董总）当时没投诉是因为当时没有自由，投诉就会进去（监狱）。现在改朝换代了，言论自由了，就来投诉了。”

他指董总是种族主义组织。他说，政府当初设立宏愿学校时，也遭董总反对。“因为他们担心华族学生与马来学生往来，这或许证明他们不喜欢马来人。他们任何政策都反对，从未赞同（政府的）政策。”

马哈迪表示，马来西亚当年要争取独立时，政府体恤非马来人要以爪夷字母学习马来文并不容易，才提倡他们以罗马字母学习马来人。马来人则必须学习爪夷文，这是为了阅读《可兰经》。