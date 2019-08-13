林吉祥：马哈迪称“种族歧视”是错误的

（早报讯）民主行动党元老兼依斯干达公主城区国会议员林吉祥今早（13日）发文告表示，首相马哈迪将马来西亚华校董事会联合会总会（董总）标签为“种族主义者”是错误的。

林吉祥说，董总指华小及淡小四年级从明年起实行的爪夷文课是伊斯兰化的开始，也不正确。

根据星洲网报道，他在文告中也说，这两起事件显示了华小及淡小爪夷文课所引起的误解之严重性。

林吉祥表示，在有关爪夷文课的争议爆发时，他身在印度。他是在教育部副部长张念群昨天向马六甲民行党党员作汇报时，首次了解到有关争议的起因。

针对有关爪夷文争议是教育部长马智礼或是马哈迪为了其政治目的而制造出来的阴谋论，林吉祥说，这实际上是前朝政府遗留下来的。有关决定早在2015年9月30日决定。

他也重申，如果去年509大选没有换政府，教育部在国民型小学落实学习爪夷文的政策，将会出现“三要”，即要强制、要考试及要学习。经过民行党在内阁交涉之下，“三要”已改成“三不”，即不强制、不考试及不学习或书写，只是介绍。

林吉祥也表示，当他上周仍在印度时，他发现到教育部的文告中有提到，该部“仍接受各方的看法，以确保作出公平的考量”，这显示了教育部依然对于所有团体及政党的看法及咨询依然保持开放。

他指出，这是一个应该受到全面利用的机会，以寻求为华淡小爪夷文课作出新的考量。