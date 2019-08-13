意大利达42摄氏度 罗马等地发布高温红色预警

（早报讯）意大利近日再次成为“火炉”，受高温气旋影响，首都罗马等多座城市12日再次发布高温红色预警。

根据中新网综合报道，欧洲航天局哥白尼3号卫星监测数据显示，8月11日，意大利许多地区地表温度达到50摄氏度，空气温度也高达42摄氏度。预计13日的气温将保持在39摄氏度到41摄氏度之间。

当地时间12日，意大利最炎热地区为普利亚、西西里岛、撒丁岛，以及坎帕尼亚、拉齐奥、托斯卡纳和马尔凯部分地区。其中罗马和佛罗伦萨气温高达37摄氏度至38摄氏度。

意大利罗马、博尔扎诺、的里雅斯特、博洛尼亚、佛罗伦萨、安科纳、拉蒂纳、列蒂、坎波巴索、弗罗西诺内和佩鲁贾等11座城市，在12日分别发出了高温红色预警。

预计意大利东北部部分地区13日将会出现降雨和冰雹天气，北部地区夜间气温会有所下降。其余大部分地区，特别是中南部地区仍将保持高温天气，多地气温仍为39摄氏度至41摄氏度。

意大利卫生部建议民众，高气温天气，应尽量避免在上午11时至下午6时直接暴露在阳光之下，午间最好不要在户外进行剧烈运动。此外，还应注意多喝水、饮食保持清淡、备好常用药物，适当使用冷气等。