吉兰丹苏丹传将迎娶王室挑选的女子

（早报讯） 俄罗斯媒体指马来西亚前国家元首莫哈末五世在是被迫与俄罗斯前美后奥克萨娜离婚，并指莫哈末五世如今已准备迎娶一个吉兰丹王室挑选的“更合适”的女子。

莫哈末五世也是吉兰丹苏丹。俄罗斯外交部消息人士向《共青团真理报》表示，吉兰丹王室已经为莫哈末五世挑选一名王室认为更合适的女子。他表示，莫哈末五世与奥克萨娜秘密结婚几个月后，莫哈末五世的70岁母亲及其他州属的苏丹迫使莫哈末五世辞去国家元首职位，接着就与奥克萨娜离婚。

消息人士说：“根据我的消息，苏丹的家庭对这名俄罗斯籍妻子有敌意。王室家庭一开始就很反对奥克萨娜。他们传统上都与圈内女子结婚。奥克萨娜是个错误选择。“

消息人士说，莫哈末五世起初很果断，婚后将婚姻关系保密几个月。不过这情况很快就无法持续下去，但他并非自愿退位。“他是被那些不喜欢他妻子的苏丹们强迫（退位）。”

消息人士表示，莫哈末五世也许希望退位后，吉兰丹王室和其他马来王室能接受奥克萨娜。“但事与愿违，他的母亲也无法与他的妻子相处。他的家族成员给他很大压力，他退让了。”

据报道，莫哈末五世与奥克萨娜在2018年6月按回教礼法举行婚礼，11月在俄罗斯举行婚礼。不过吉兰丹王室从未承认此事。莫哈末五世今年1月辞去元首职务，成为马国独立61年来首位辞职的国家元首。

奥克萨娜今年7月20日在社交媒体声称，自己还是莫哈末五世的妻子。莫哈末五世在新加坡的代表律师许添华（音译）随即表明，莫哈末五世今年6月22日就根据回教法律和奥克萨娜完成复诵三次离婚。吉兰丹州回教法庭也在7月1日根据2002年回教家事法规发出离婚证明书。

早前有消息人士称，吉兰丹王室对奥克萨娜在社媒的言论感到不安，这包括奥克萨娜曾表示，她希望儿子能成为吉兰丹王储和“马来西亚未来的国王”。吉兰丹目前的王储是莫哈末五世的弟弟莫哈末法依兹。