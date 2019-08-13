世界知名男高音多明哥遭九女指控性骚扰

（早报讯）世界知名男高音多明哥（Placido Domingo）遭九位女性指控性骚扰，或试图透过安排工作逼迫她们跟他发生性关系，若遭拒绝，多明哥会以职务之便报复这些女性。

中央社引述美联社的报道说，有八名歌手和一名舞者出面控诉世界三大男高音之一的多明哥，她们宣称曾被多明哥性骚，时间横跨1980年代晚期之后的30年间。多明哥涉嫌性骚扰的地点，包括他担任高阶职务的各大歌剧院内。

其中一名女性指控多明哥把手伸入她的裙子里，另三名女性则说，多明哥曾强吻她们，地点分别在更衣室、饭店房间和一场午餐会上。一位歌手表示：“商务午餐不奇怪，怪的是有人在商务午餐握住你的手，或将手放在你的膝盖上。他总是以某种方式摸你，甚至亲吻你。”

数名指控者宣称，在抗拒多明哥的侵犯后，她们的职业生涯受到影响，一些人还说，原本获得承诺的角色后来根本没下文。

指控者中只有一人同意在美联社的调查中公开姓名，她是女中音伍尔夫（Patricia Wulf）。其他人则说希望匿名，因为她们仍在歌剧圈发展，担心遭到报复。还有六名女子声称，多明哥曾要求发生性关系，这让她们感到相当难受。

歌剧界的其他数十名相关人士也宣称，他们曾目睹多明哥对年轻女性做出不当行为。美联社的报道还指出，他的这些行为在歌剧界是“公开的秘密”。

据了解，来自西班牙的多明哥与第二任妻子奥尼拉斯于1962年结婚至今。

现年78岁的多明哥并未回复美联社的提问，但发表声明指出：“这些匿名人士的指控可追溯到多达30多年前，令人深感不安，内容并不准确。不过，无论是多久以前，或我的意图有多良善，听到我可能让任何人心烦意乱或觉得不自在，仍让我很痛苦。”

声明还说：“我认为，我与他人的所有互动及关系一直是受欢迎且两厢情愿的。认识或与我一起共事的人都知道，我不是那种会故意伤害、侵犯或让别人难堪的人。”