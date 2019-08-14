印尼输欧盟生物柴油被征临时反补贴税

（早报讯） 欧洲联盟从即日起对印度尼西亚输欧生物柴油开征8%至18%的临时反补贴税。

中国新闻社报道，欧洲委员会13日发布公告称，经深入调查，欧盟认定印尼生物柴油生产商享有政府补贴和税收优惠，其原材料采购价格低于市场价格，由此破坏市场公平竞争，对欧盟生物柴油生产商造成经济损失。

公告又指，13日开征临时反补贴税后，欧盟将继续对印尼输欧生物柴油展开反补贴调查，料于今年12月中旬终裁是否长期对印尼输欧生物柴油征收反补贴税。

公告显示，目前欧盟生物柴油市场总额约为每年90亿欧元（140.15亿新元），其中印尼输欧生物柴油总额约4亿欧元，所占欧盟市场份额约为4%。

作为全球第一大棕榈油（可用于制造生物柴油）生产国，印尼与欧盟围绕生物柴油屡发争执。2013年，欧盟对印尼输欧生物柴油开征反倾销税，致使印尼生物柴油对欧出口大幅下滑，2015年出口额一度跌至约6000万欧元。

对于欧盟破坏市场公平竞争的指责，印尼国内生产商反驳称，其他厂商多以大豆油和菜籽油作为生物柴油的原材料，印尼厂商则以较为低廉的棕榈油作为原材料，由此降低了生产成本，产品价格更具竞争力。

除生物柴油，委员会还于12日对印尼输欧热轧不锈钢板卷启动反倾销调查。欧盟委员会称，调查将最多持续八个月，其后欧盟将裁定是否对印尼输欧热轧不锈钢板卷征收临时反倾销税。