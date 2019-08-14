废除清洁能源计划 加州告中央政府

（早报讯）美国加利福尼亚州司法部长贝西拉、州长纽瑟姆和空气资源委员会主席尼科尔斯当地时间13日宣布，加州正通过诉讼，阻止特朗普政府废除旨在将发电厂温室气体排放量减少近三分之一的清洁能源计划。至此，全美已有22个州发起对特朗普政府这一政策的诉讼。

中国新闻社报道，美国环境保护局管理人员惠勒6月份宣布，该机构正在将奥巴马政府的清洁能源计划，取代为一项到2030年减排不到1％的政策。联邦政府与各州谈判十多年的清洁能源计划要求，各州到2030年将发电厂的温室气体排放量从2005年的水平降低35％。

加州州长纽瑟姆认为，特朗普政府的做法是鼠目寸光，忽视了下一代的福祉。他说，“我只会问这个政府：你怎么能看着你孩子的眼睛说，你正在做的任何事情都是为他们好？”

《洛杉矶时报》报道称，贝西拉在萨克拉门托举行的早间新闻发布会上表示，特朗普试图废除清洁能源计划是愚蠢的，也是非法的。

贝西拉说：“他的化石燃料保护计划让所有推崇更清洁空气的人失望。它使我们的经济衰退，现在比以往任何时候都更依赖于清洁能源。我们不会遵循特朗普的错误提议，我们准备在法庭上面对特朗普。”

根据贝西拉发言人塔拉戈斯的说法，这起诉讼是加州第55次起诉特朗普政府，也是第27次对环境法案提起诉讼。

《旧金山纪事报》报道称，该诉讼认为，废除和更换清洁能源计划，将会使美国环境保护局无需负起减少电厂污染的责任，限制其监管权利，并导致最佳的减排系统不被采纳。

加州在清洁能源的利用方面走在全美前列，全国公共广播电台的消息称，加州官方承诺，到2045年，全州100％的电力将来自清洁能源。