纳吉双眼感染结膜炎 SRC审讯展延

（早报讯）马来西亚前首相纳吉双眼感染结膜炎，导致原定于今早续审的SRC国际公司洗钱案被迫展延。

《星洲日报》报道，今年4月份开审至今的SRC国际公司洗钱案，在迈入第53天的审讯日之际，被告纳吉首次因有病在身而向法庭告假，导致此案无法在原定的本月16日（周五）结审。

本案原定于今早9点开庭审讯，惟在9时40分开庭时，依然未见纳吉出现在法庭，而是其助理进入庭内和辩方律师团讨论事情。

主控官希旦峇兰在开庭后，向承审此案的高庭法官莫哈末纳兹兰表示，被告（纳吉）因有病在身而无法出庭。

辩方首席律师沙菲宜告诉法庭，他在今早7时45分接获纳吉的来电。他说：“明显听得出他（纳吉）声音不适，双眼感染结膜炎，这肯定是一夜之间发生的。”

沙菲宜指出，据治疗纳吉的眼科医生说，纳吉的这个情况是昨天开始发生的。他还说：“我有向希旦峇兰展示（纳吉眼睛受感染）照片以及医生证明。”

沙菲宜指出，医生批准了三天的病假给纳吉，至于病假单的正本，沙菲宜表示会尽快提交给法庭。

希旦峇兰也向莫哈末纳兹兰证实沙菲宜的上述说法。

他说，辩方向他出示有关照片，证实病情较为严重，因此控方支持展延本周审讯。

他说，他将与负责一马发展公司案的团队协调，以延续此案审讯，直到此案完成审讯。