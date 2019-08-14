涉性侵富豪狱中身亡 美司法部惩处狱方人员

（早报讯）涉嫌性侵的美国富豪爱泼斯坦于8月10日在纽约“大都会惩教中心”自杀身亡。13日，美国司法部宣布对该监狱的监狱长和两名狱警进行惩处。

中国新闻社引述据美国《世界日报》的报道说，涉事的监狱长将调任另一职务，而两名负责看管爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的狱警也调离现职，放“行政惩处”假。待爱泼斯坦死亡原因调查清楚，可能会有进一步惩处。

12日，美国司法部部长巴尔下令调查爱泼斯坦在监狱里自尽身亡的真相，以及为何事发12天前，突然撤除对他的特别(防自杀)监视。他说：“我们一定要查个水落石出。”

知情人士说，在爱泼斯坦案件发生时，负责查看他牢房的两名狱警，其中一人已连续加班第五天，另一人也被强制要求加班。且其中一名狱警并不是“正式人员”，而是因为人手不够被迫强充狱警的雇员。

案发时，爱泼斯坦关在保护性特别高的牢房中，这两名狱警本应每30分钟就查看其情况，但当晚两人并未遵循该程序。

另一方面，监狱员工工会领袖认为这种惩处十分不合理。他指出，为何该负全责的监狱长照样上班，而两名“小卒”却没班可上。

监狱员工工会的干部若哈斯说：“他们只把监狱长调离，是他下令撤除对爱泼斯坦自杀监视的，也是他把他同室牢犯支开到别房的，这是极不应该的。”

据悉，爱泼斯坦是美国的亿万富翁。2019年7月6日，他在美国新泽西州被捕，联邦调查局特工在其位于纽约曼哈顿的住宅中发现大量淫秽照片。纽约联邦检方随后起诉他进行性交易及合谋拐卖未成年女性，但爱泼斯坦拒绝认罪。8月10日，爱泼斯坦在狱中死亡，并引发各种猜测。