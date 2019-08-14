男高音多明戈涉性骚扰 洛杉矶歌剧院展开调查

（早报讯）世界三大男高音之一的多明戈涉嫌利用职务之便和位高权重的地位，性骚扰多名女性员工。13日，多明戈曾供职多年的洛杉矶歌剧院宣布，已就此事着手展开调查。

中国新闻社引述台湾中央社的报道说，八名歌手和一名舞蹈演员向媒体爆料称，他们从上世纪80年代末开始的三十年里，遭遇了多明戈的性骚扰。

除了九名指控者，还有六名女性表示，多明戈（Placido Domingo）的挑逗举动让她们感到不舒服，其中一名歌手说，她在上世纪90年代和多明戈一起演唱一系列音乐会，多明戈多次邀她出去约会。

对此指控，多明戈予以否认。他在一份声明说：“这些匿名人士的指控可追溯到多达30多年前，令人深感不安，内容并不准确。”

13日，多明戈曾供职多年的洛杉矶歌剧院发布声明称，院方会“请外部律师来调查相关指控”。

目前，美国费城管弦乐团协会和旧金山歌剧院已撤销对多明戈的演出邀请，纽约大都会歌剧院表示会待洛杉矶歌剧院调查结果出炉后，再对多明戈“最终的未来”做出最后决定。

据报道，西班牙出生的多明戈是有史以来最伟大的歌剧演唱家之一。他出过100多张专辑，赢过14座格莱美奖。现年78岁的多明戈仍然吸引着全球各地的观众，他在4000多场演出中扮演了150个角色，并还在不断增加，比历史上任何一位歌剧演员都多。此外，多明戈还是一位多产的指挥家和洛杉矶歌剧院的导演。