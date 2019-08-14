面簿承认记录用户语音对话内容

（早报讯） 据香港《星岛日报》报道，美国社交网站“面簿”又涉侵犯用户隐私，消息人士称，该公司聘请数以百计的外判人员，听取和记录用户的语音通话内容，协助该公司改善AI人工智能技术。该公司承认此举，但称已经停止了相关的做法。

中国新闻社引述报道说，消息人士称，在大多数情况下，那些外判人员都不知道那些语音通话是在什么地方及如何取得的。面簿也没有告诉用户，会有第三方取得他们的通话内容。

拒绝公开姓名的消息人士透露，他们只负责听、抄写或记录那些对话的内容。有些对话十分含糊，要花精神去听及作记录，而在整个过程中，无人向他们解释为什么要做这些记录。他们因此觉得，这侵犯了用户的隐私、违反工作道德。

据报道，面簿承认有这种做法，但声称是得到用户批准和同意才这样做的。不过，发言人没有明确解释。在搜集及记录了那些对话内容后，作何用途。而面簿是否只把用户语音通话内容，来确认人工智能功能，外界则无法得知。

面簿发言人表示：“像苹果和谷歌公司一样，我们在一个多星期前已停止听取及记录用户语音通话内容。”

据报道，苹果、谷歌和网上零售店亚马逊公司均有向用户提供语音助理服务。三家公司早前都已承认搜集用户的语音对话数据，藉以改善服务质量。

最近数周，苹果和谷歌均宣布已停止相关做法。亚马逊则让用户自行选择是否关掉搜集语音内容的功能。

过去一年多，面簿已经因滥用或泄露用户个人资料及隐私事件，而受到各方抨击。此前，还刚被美国联邦贸易委员会处以50亿美元（69.38亿新元）罚款。